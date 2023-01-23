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📺Alparslan Büyük Selçuklu 43. BÖLÜM FULL İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

Alparslan Büyük Selçuklu 43. bölümüyle izleyicilerle buluştu. 23 Ocak Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 43. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 01:56
📺Alparslan Büyük Selçuklu 43. BÖLÜM FULL İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 23 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyordu. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 43. son bölüm bilgileri...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Yınal, Sultan Tuğrul tarafından boğularak öldürüldü ve Selçuklu mülkünde bir hikaye sona erdi. Alparslan asi melikin isyanını bastırarak vazifesinde muvaffak oldu ve Selçuklu'yu büyük bir iç kavgadan kurtardı.

Sultan Tuğrul yeni hedefi gösterdi: Ani! Alparslan Ani'ye yapacağı seferlerde neleri planlayacak? Ani'nin fethinde hem dış hem iç mücadelelerde önüne çıkacak olanları bertaraf edebilecek mi? Çağrı'nın vefatından sonra Tuğrul ona kol kanat gerecek mi?

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Besasiri savaş meydanından kaçmış, Alpagutlar peşine düşmüştü. Alparslan, Besasiri'nin canını alabilecek mi, yoksa Besasiri'nin yeni tertipleriyle mi uğraşacak?

Seferiye, Melikşah'ı dünyaya getirmiş ve Alparslan'a bir oğul vermişti. Zeren'in kötü emellerinde ileri gidip Melikşah'ı da hedef tahtasına koyacak mı? Seferiye, farkında olmadığı yanı başındaki tehlikeye karşı Melikşah'ı koruyabilecek mi?

Yınal'ın isyanına katılmayan Kutalmış'ın hedefinde yalnızca taht var. Yınal'a tahtın yolunu açmamasının sebebi de tahtın bir gün kendisine kalacağına inanması oldu. Kutalmış ne yapacak? Tuğrul'a isyan mı edecek, yoksa ona ölümüne kadar biat mı edecek?

Yınal'ın öldürülmesi Grigor'un Selçuklu iç mücadelesinde oluşturmaya çalıştığı kaos sona ermiş, Grigor atıl durumda kalmıştı. Grigor, Selçuklu'ya karşı yeni bir plan yapacak mı, yoksa içeride yaşanabilecek kavgayı harlamayı mı yeğleyecek?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

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Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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