Napoli hata istemiyor: Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stadio Diego Armando Maradona'daki çalacak düdükle başlayacak Napoli-Sassuolo mücadelesi, Napoli'deki ciddi eksikliklerin gölgesinde geçecek. Ev sahibi ekipte süper yıldız Kevin De Bruyne, golcü Romelu Lukaku, orta sahanın dinamoları Frank Anguissa ve Billy Gilmour ile kaleci Alex Meret sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ancak Manchester United'dan kiralanan ve ligde 6 golü bulunan genç yıldız Rasmus Hojlund, Scott McTominay ile birlikte Napoli'nin en büyük hücum gücü olacak. Konuk ekip Sassuolo cephesinde ise durum daha da kritik; takımın bayrak ismi Domenico Berardi, Kristian Thorstvedt gibi kilit isimlerin sakatlıkları Fabio Grosso'nun elini zayıflatıyor. Napoli'nin son 6 maçta rakibine karşı kurduğu mutlak üstünlük, ev sahibini maçın net favorisi yapsa da Sassuolo'nun savunma direnci maçın kaderini belirleyecek. İşte Napoli-Sassuolo maçının merak edilenleri...

Napoli-Sassuolo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli-Sassuolo maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Napoli-Sassuolo MAÇI HANGİ KANALDA?

Francesco Fourneau'nun düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Napoli-Sassuolo MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Kone; Fadera, Pinamonti, Lauriente