Köln-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BUNDESLIGA)

Köln-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 18. hafta, küme hattını yakından ilgilendiren Köln–Mainz 05 mücadelesiyle dikkat çekiyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmada puan kaybına tahammülü olmayan Köln, 17 puanla 13. sıradan uzaklaşma planları yapıyor. Deplasmanda alacağı sonuçla çıkışını sürdürmek isteyen Mainz 05 ise 12 puanla 16. basamakta yer alıyor. Futbolseverler bu kritik randevunun tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Köln-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOLN-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Köln-Mainz 05 maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

KOLN-MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Cologne Stadyumu'nda oynanacak Köln-Mainz 05 maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.