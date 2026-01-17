CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ayrılığı!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao da Kasımpaşa'nın yolunu tuttu. Sarı-lacivertli kulüp Brezilyalı stoperin Kasımpaşa'ya kiralandığını TFF'ye bildirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 13:48 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 14:03
Fenerbahçe'de adı ayrılık ile anılan Rodrigo Becao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki Brezilyalı stoperin Kasımpaşa'ya kiralandığını TFF'ye bildirdi. Bu gelişme ile birlikte Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan üç oyuncu da (İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Becao) ara transfer döneminde Kasımpaşa'nın yolunu tuttu.

Domenico Tedesco yönetiminde yedek kulübesine çekilen Becao, bu sezon yalnızca 5-2'lik galibiyet ile sonuçlanan Çaykur Rizespor maçında görev almıştı. 84. dakikada Oosterwolde yerine oyuna giren tecrübeli futbolcu, 6 dakika sahada kalmıştı.

DİĞER
