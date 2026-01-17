Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ayrılığı!

Fenerbahçe'de adı ayrılık ile anılan Rodrigo Becao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki Brezilyalı stoperin Kasımpaşa'ya kiralandığını TFF'ye bildirdi. Bu gelişme ile birlikte Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan üç oyuncu da (İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Becao) ara transfer döneminde Kasımpaşa'nın yolunu tuttu.

Domenico Tedesco yönetiminde yedek kulübesine çekilen Becao, bu sezon yalnızca 5-2'lik galibiyet ile sonuçlanan Çaykur Rizespor maçında görev almıştı. 84. dakikada Oosterwolde yerine oyuna giren tecrübeli futbolcu, 6 dakika sahada kalmıştı.