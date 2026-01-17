CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Lens-Auxerre maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lens-Auxerre maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1’in 18. haftasında 2. sıradaki Lens, kendi sahasında, ligin 17. sırasında yer alan Auxerre’i konuk ediyor. Topladığı 40 puanla Paris Saint-Germain’in hemen arkasında, zirvenin dibinde yer alan ve ligde tam 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Lens, taraftarı önünde bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Diğer tarafta, 12 puanla düşme hattında bulunan ve son 3 maçını kaybeden Auxerre ise, dev rakibi karşısında sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atarak nefes almak istiyor. Peki Lens-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 14:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lens-Auxerre maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lens-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kuzey Fransa'nın ateşli atmosferinde, Lens-Auxerre arasında oynanacak bu 90 dakika, iki takımın tamamen zıt form grafiklerinin çarpışmasına sahne olacak. Ev sahibi Lens, iç sahada yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisiyle tam bir kale görüntüsü çizerken; teknik direktör Pierre Sage, sakatlıkları süren Jonathan Gradit ve Jhoanner Chavez'den yoksun bir kadroyla sahaya çıkacak. Konuk ekip Auxerre tarafında ise savunma hattı adeta çökmüş durumda; Gideon Mensah kart cezası nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek. Deplasmanda 8 maçtır kazanamayan Auxerre'in, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan Lens'e karşı işleri oldukça zor görünüyor. İşte Lens-Auxerre maçının detayları...

Lens-Auxerre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lens-Auxerre maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Lens-Auxerre MAÇI HANGİ KANALDA?

Bastien Dechepy'in düdüğüyle start alacak karşılaşma, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lens-Auxerre MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thauvin, Said; Sotoca

Auxerre: Leon; Sy, Diomande, Senaya, Oppegard; Matondo, Owusu, Danois; Osman, Loader, Casimir

ASpor CANLI YAYIN

Lookman transferinde yeni talip!
F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
DİĞER
Fenerbahçe’ye dev teklif! Transferi parayla değil takasla bitirecekler
Suriye ordusu Deyr Hafir'de tam kontrol sağladı Rakka'ya girdi: YPG Fırat'ın doğusuna çekiliyor
F.Bahçe'ye Kante'de bonservis şoku!
G.Saray'da Fofana çıkmazı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! 13:47
Napoli-Sassuolo maçı canlı yayın bilgisi! Napoli-Sassuolo maçı canlı yayın bilgisi! 13:46
Udinese-Inter maçı tüm detayları! Udinese-Inter maçı tüm detayları! 13:36
Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! 13:31
Real Betis-Villarreal maçı detayları! Real Betis-Villarreal maçı detayları! 13:23
F.Bahçe'ye Kante'de bonservis şoku! F.Bahçe'ye Kante'de bonservis şoku! 12:44
Daha Eski
Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! 12:31
İşte günün maçlarının VAR hakemleri! İşte günün maçlarının VAR hakemleri! 12:10
Osasuna-Real Oviedo maçı canlı yayın bilgisi! Osasuna-Real Oviedo maçı canlı yayın bilgisi! 11:58
Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları 11:57
"G.Saray kurulduğu günden bugüne kadar..." "G.Saray kurulduğu günden bugüne kadar..." 11:47
Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı detayları Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı detayları 11:44