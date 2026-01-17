Lens-Auxerre maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lens-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kuzey Fransa'nın ateşli atmosferinde, Lens-Auxerre arasında oynanacak bu 90 dakika, iki takımın tamamen zıt form grafiklerinin çarpışmasına sahne olacak. Ev sahibi Lens, iç sahada yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisiyle tam bir kale görüntüsü çizerken; teknik direktör Pierre Sage, sakatlıkları süren Jonathan Gradit ve Jhoanner Chavez'den yoksun bir kadroyla sahaya çıkacak. Konuk ekip Auxerre tarafında ise savunma hattı adeta çökmüş durumda; Gideon Mensah kart cezası nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek. Deplasmanda 8 maçtır kazanamayan Auxerre'in, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan Lens'e karşı işleri oldukça zor görünüyor. İşte Lens-Auxerre maçının detayları...

Lens-Auxerre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lens-Auxerre maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Lens-Auxerre MAÇI HANGİ KANALDA?

Bastien Dechepy'in düdüğüyle start alacak karşılaşma, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lens-Auxerre MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thauvin, Said; Sotoca

Auxerre: Leon; Sy, Diomande, Senaya, Oppegard; Matondo, Owusu, Danois; Osman, Loader, Casimir