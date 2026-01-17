CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Cagliari-Juventus maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Serie A

Cagliari-Juventus maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Serie A

Serie A’nın 21. haftasında Cagliari, kendi sahasında ligin dev ekiplerinden Juventus’u ağırlıyor. Topladığı 19 puanla 16. sırada yer alan ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı korumaya çalışan Cagliari, taraftarı önünde güçlü bir direnç sergileyerek puan almayı hedefliyor. Diğer tarafta, 39 puanla 4. sırada bulunan ve lider Inter'i takibini sürdüren Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus ise, son maçlardaki istikrarını bu deplasmanda da koruyarak şampiyonluk yarışında yara almamak niyetinde. Peki Cagliari-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 13:56
Cagliari-Juventus maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Serie A

Cagliari-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Unipol Domus Stadyumu'ndaki Cagliari-Juventus randevusu, her iki takımın da taktiksel disipliniyle ön plana çıkacağı bir 90 dakika vaat ediyor. Ev sahibi Cagliari'de Alessandro Deiola ve Michael Folorunsho gibi önemli isimlerin sakatlıkları hücum rotasyonunu daraltsa da, Beşiktaş'tan transfer edilen genç yetenek Semih Kılıçsoy ve formda Sebastiano Esposito gol yollarındaki en büyük umutlar olacak. Konuk ekip Juventus cephesinde ise milli yıldızımız Kenan Yıldız, bu sezon sergilediği 7 gol ve 4 asistlik performansla takımın hücumdaki lideri konumunda. Dusan Vlahovic ve Francisco Conceiçao gibi kilit isimlerin tam hazır olmaması nedeniyle Spalletti'nin hücum hattında Jonathan David ve Kenan Yıldız ikilisine güvenmesi bekleniyor. Savunmada Gleison Bremer'in liderliği, Cagliari'nin kontratak tehdidine karşı Juve'nin en büyük güvencesi olacak. İşte maç bilgileri...

Cagliari-Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cagliari-Juventus maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Cagliari-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Davide Massa'nın düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cagliari-Juventus MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Idrissi; Esposito; Kılıçsoy

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yıldız; David

