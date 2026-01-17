CANLI SKOR ANA SAYFA
Wolfsburg-Heidenheim MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Wolfsburg-Heidenheim MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Wolfsburg ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta 3 puan almanın hesaplarını yapan Wolfsburg, puanını 21'e çıkartarak üst sıralara yükselmenin yollarını arayacak. Ligin son sırasında yer alan ve kötü gidişe son vermek isteyen Heidenheim ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Wolfsburg-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 14:22
Wolfsburg-Heidenheim MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Wolfsburg-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'nın 18. haftasında Wolfsburg ile Heidenheim, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 21'e yükseltmek isteyen Wolfsburg, bu sonuçla üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Ligin dibinde yer alan Heidenheim ise kötü gidişata son vermek ve zorlu deplasmandan en az bir puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Wolfsburg-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG-HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Wolfsburg-Heidenheim maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

WOLFSBURG-HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Volkswagen Arena'da oynanacak Wolfsburg-Heidenheim maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

