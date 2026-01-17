Wolfsburg-Heidenheim MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Wolfsburg-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'nın 18. haftasında Wolfsburg ile Heidenheim, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 21'e yükseltmek isteyen Wolfsburg, bu sonuçla üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Ligin dibinde yer alan Heidenheim ise kötü gidişata son vermek ve zorlu deplasmandan en az bir puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Wolfsburg-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG-HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Wolfsburg-Heidenheim maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

WOLFSBURG-HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Volkswagen Arena'da oynanacak Wolfsburg-Heidenheim maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.