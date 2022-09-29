Haberler Dizi Haberleri Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. BÖLÜM İZLE - Gelsin Hayat Bildiği Gibi FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. BÖLÜM İZLE - Gelsin Hayat Bildiği Gibi FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizi, bu akşam da seyircilerini ekranlara kilitlerken Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumlar 11. bölümde de sürecek. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 00:30 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 01:00
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. BÖLÜM İZLE - Gelsin Hayat Bildiği Gibi FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 11. bölümüyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen dördüncü bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 11. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Najat, Osman'ın cesedini bulduktan sonra peşindeki kızı koruyan tehlikeli birilerinin varlığından şüphelenmeye başlar. Kızı ne kadar çabuk bulursa tehlikeyi de o kadar çabuk ortadan kaldıracağını düşünürken Songül'ü hiç beklenmediği bir yerde görür.
Aylin ise Esra'nın oynadığı oyun yüzünden Sanem'le karşı karşıya gelir. Bu oyun Aylin'in ilk kez Oğuz'a sert davranmasına neden olur. Gizem, Rıza'dan gelen dadılık teklifini annesinin imaları yüzünden nazikçe reddeder ancak genç kız annesiyle birlikte kendini mecburiyetten Rıza'nın kapısında bulur.

Ozan ve Sanem akşam yemeğinden sonra Esra'yı kontrol altına aldıklarını düşünseler de Esra'nın habersizce Ozan'ın ailesiyle tanışmaya gitmesi ikiliyi zor durumda bırakır. Çıkan rapora inanmayan Melek, araştırmasına devam eder. Ulaştığı bilgi Melek'in umutlarını tekrar yeşertir.

Sadi ve Songül'ün öğrendiklerini emniyete bildirmek için yola çıktıkları gece ikilinin hiç tahmin etmediği bir adreste son bulur.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 11. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Pınar Altuğ, kızı Su ile yeni paylaşım yaptı! Pınar Altuğ ‘size benzemiyor’ yorumuna öyle bir cevap verdi ki!
Trabzon’da feci kaza! Bir aile yok oldu: 4 kişi hayatını kaybetti
Muşspor uzatmalarda turladı!
Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef MasterClass'ı kim kazandı?
Camdaki Kız 50. BÖLÜM İZLE
Amazon Prime Gaming'de ekim ayı ücretsiz oyunları belli oldu!
Başkan Erdoğan 4. Göçebe Oyunları açılış töreninde konuştu!
30 EYLÜL CUMA HUTBESİ | Cuma hutbesinin konusu nedir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 23:59
Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." 22:20
Muşspor uzatmalarda turladı! Muşspor uzatmalarda turladı! 21:57
Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." 20:46
ZTK'da inanılmaz gol! 90'a vurdu ZTK'da inanılmaz gol! 90'a vurdu 20:35
Erdoğan: Dünya Göçebe Oyunları alanında tek Erdoğan: Dünya Göçebe Oyunları alanında tek 20:15
Daha Eski
F.Bahçe Beşiktaş'a bileniyor! F.Bahçe Beşiktaş'a bileniyor! 20:06
Filenin Sultanları Hırvatistan'ı devirdi! Filenin Sultanları Hırvatistan'ı devirdi! 19:40
Menemenspor'dan muhteşem geri dönüş! Menemenspor'dan muhteşem geri dönüş! 18:55
Kartal'ın yıldızı F.Bahçe maçında yok! Kartal'ın yıldızı F.Bahçe maçında yok! 18:27
Türkiye - Hırvatistan | CANLI Türkiye - Hırvatistan | CANLI 18:00
Eski Beşiktaşlı futbolculardan derbi mesajı Eski Beşiktaşlı futbolculardan derbi mesajı 17:46