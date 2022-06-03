Haberler Dizi Haberleri Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 19. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 19. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 19. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. 3 Haziran Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelecek olan Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitlenecek. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 19. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 19. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 15:30
Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 19. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt 19. yeni bölümde izleyenleri yine atv ekranlarına kilitledi. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 19. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

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YALNIZ KURT 19. BÖLÜM KONUSU NE?

Golyat'ın elinde tuttuğu kumpas kayıtlarını alabilmek için otele sızan Altay beklemediği bir sürprizle karşılaşmış ve 5 numaranın amcası Halit olduğunu öğrenmiştir. Altay ve Halit için artık yüzleşme vaktidir. Altay'ın, amcası Halit'ten alacağı bir intikamı vardır.

Topal ise kendisine verilen yeni bir görev ile harekete geçer. Hedefinde bir değil birden fazla kişi vardır. Topal'ın önce kimin peşine düşeceğinden emin olmayan herkes oldukça tedirgindir. Oysaki o çoktan planını yapmış ve hedefindeki ilk kişiyi ağına düşürmüştür bile.

Kuzey Irak'ta Nizam'ı elinden kaçıran Viking köşeye sıkışmıştır. Türkiye'ye dönmek ister ama Amerikalılar Viking'in bölgedeki faaliyetlerinden ötürü yargılanmasını talep ederler. Viking'in Türkiye'ye dönüşü tahmin ettiği kadar kolay olmayacaktır.

Altay, Halit'in kendi safında olması yönündeki teklifini kabul eder. Halit, Altay'ın varisi olması karşılığında bu teklifini kabul ettiğini düşünse de Altay'ın Halit'ten sürpriz bir talebi vardır. Halit'in bu talebi yerine getirmesi hiç de kolay olmayacaktır.

Ortalık iyice karıştığını düşünen Doğan tedbirleri arttırır. Ela ve Sare'nin hayatını riske atmak istemez ve onları evden göndermek ister. Bu duruma şaşıran Sare neler olduğunu anlamaya çalışır.

Topal'ın hedefinde kimler vardır ve ilk olarak kimi infaz edecektir? Kuzey Irak'ta yargılanan Viking'e ne olacak, Viking ülkeye dönebilecek mi? Altay Halit'ten ne ister, Halit'in yerine getiremeyeceği bu talep nedir? Sare Doğan'ın teklifine ne diyecek, kalacak mı yoksa Ela'yı da alıp gidecek mi?

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👉YALNIZ KURT 19. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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