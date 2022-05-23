Haberler Dizi Haberleri 📺Alparslan Büyük Selçuklu 26. BÖLÜM İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT canlı izle Alparslan Büyük Selçuklu izle (Alparslan Büyük Selçuklu TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Alparslan Büyük Selçuklu 26. BÖLÜM İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT canlı izle Alparslan Büyük Selçuklu izle (Alparslan Büyük Selçuklu TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 26. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 25. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 26. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 26. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 01:30
📺Alparslan Büyük Selçuklu 26. BÖLÜM İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT canlı izle Alparslan Büyük Selçuklu izle (Alparslan Büyük Selçuklu TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 23 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM KONUSU

Kekavmenos, Hasan Bey'e, ''Öldü sandığın kızın yanımda.'' yazılı bir not gönderdi. Hasan Bey, ''Yaptıklarının hesabını senden bir bir soracağım.'' dedi. Kekakvmenos, yeni bir düşman çağırdı.

Kekavmenos'ı kozsuz bırakmak isteyen Akça Hatun'un, ''Madem onlara karşı silahın benim.'' diyerek kendini hançerle öldürmesi ise fragmana damga vurdu.

Böylece bir süredir diziden ayrılacağı konuşulan Fahriye Evcen, projeye ölerek veda edecek.

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👉ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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👉ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Sedat İnci

Senarist: Emre Konuk

Oyuncu Kadrosu: Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu

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