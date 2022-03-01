Haberler Dizi Haberleri 📺Survivor ÖDÜL OYUNU İZLE! Survivor son bölüm izle - Survivor izle (Survivor TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Survivor ÖDÜL OYUNU İZLE! Survivor son bölüm izle - Survivor izle (Survivor TEK PARÇA FULL İZLE)

Ekranların en çok sevilen yarışma programlarından olan Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve gönüllüler, ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Survivor All Star'da ödül oyunu ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 09:57 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 10:41
📺Survivor ÖDÜL OYUNU İZLE! Survivor son bölüm izle - Survivor izle (Survivor TEK PARÇA FULL İZLE)

Survivor'da yine şimdiye kadar oynanmamış oyunlardan biri oynanacak. All Star'da oyun sayısı fazla olacağı için yarışmacılar şimdiye kadar oynanmamış oyunlarla sıklıkla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bugün oynanacak ödül oyunundan biri de yine aynı şekilde olacak.

Öte yandan dün yapılan son dokunulmazlık oyununu ünlüler kazananınca gönüllüler potaya iki isim daha göndermek zorunda kaldı. Aşkım, Evrim ve Yasin'in ardından potaya dahil olan son isim Gökhan oldu.

SURVİVOR 2022 YENİ BÖLÜM FRAGMANI 1 MART SALI

Salı günü yayınlanacak bölümde okçuluk performanslarını gösterecek olan yarışmacılar camın içerisindeki balonu okla patlatmaya çalışacaklar.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'dan Arda Turan kararı! Fatih Terim...
Sivas Şarkışla'da boşandığı eşini sokak ortasında bıçaklayan adam bir gün önceki sosyal medya paylaşımı: Öleceksin
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor