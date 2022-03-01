📺Survivor ÖDÜL OYUNU İZLE! Survivor son bölüm izle - Survivor izle (Survivor TEK PARÇA FULL İZLE)

Survivor'da yine şimdiye kadar oynanmamış oyunlardan biri oynanacak. All Star'da oyun sayısı fazla olacağı için yarışmacılar şimdiye kadar oynanmamış oyunlarla sıklıkla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bugün oynanacak ödül oyunundan biri de yine aynı şekilde olacak.

Öte yandan dün yapılan son dokunulmazlık oyununu ünlüler kazananınca gönüllüler potaya iki isim daha göndermek zorunda kaldı. Aşkım, Evrim ve Yasin'in ardından potaya dahil olan son isim Gökhan oldu.

SURVİVOR 2022 YENİ BÖLÜM FRAGMANI 1 MART SALI

Salı günü yayınlanacak bölümde okçuluk performanslarını gösterecek olan yarışmacılar camın içerisindeki balonu okla patlatmaya çalışacaklar.