Yargı son bölüm izle! Yargı da neler oldu? Yargı da katil kim?

Yargı 5. bölüm Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizide bu hafta Ceylin ve Ilgaz'ın kesişen yolları, artık bambaşka ve daha keskin bir dönemece girmek üzeredir. İnci'nin katilini ararken girdikleri macera, karşılarına çıkan zorlukları birlikte aşmaları sayesinde onları gerçeğe ulaştıracaktır. Yargı son bölüm tek parça izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yargı son bölüm full kesintisiz izle Kanal D'de

YARGI 5. SON BÖLÜM HEMEN İZLE

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana herkesin beğenisini kazanan ve binlerce övgü dolu yorum toplayan 'Yargı' 17 Ekim akşamı beşinci bölümüyle ekranlara geldi. İnci'nin cinayeti için yavaş yavaş sona yaklaşılırken; Zafer, Çınar'ın avukatlığını yaptığı için kızı Ceylin'i evden kovdu.

ILGAZ'DAN CEYLİN'E YARDIM ELİ

Ilgaz'ın yardımıyla kapıdaki eşyalarını alan Ceylin, soluğu emniyette alırken; kardeşinin Çınar'la buluştuktan sonra bindiği taksiyi bulmak için Eren'den yardım istedi. Bu sırada Ozan hoca ve eşini yeniden sorguya alan Pars, Ceylin ve Ilgaz'ın onlarla konuştuğunu öğrendi.

Ardından Ceylin'i ofise götüren Ilgaz, onunla ilgilenirken; taksi duraklarına gezip İnci'yi sormak için harekete geçtiler. Bu sırada ofise gelen Engin de Çınar'ın söylediklerinin ifadeye ekleneceğine dair savcı ile konuştuğunu anlattı. Ceylin'in ofiste telefonunu unutmasıyla yukarı çıkan Ilgaz, onun İnci'nin boyunluğunu koklamasından şüphelendi.

TİLMEN AİLESİ'NİN GİZEMİ

Bu arada evde inci bir küpe bulan Laçin, soluğu Yekta'nın ofisinde aldı. Karısını sakinleştiren Yekta, operasyon için düğmeye bastı. Salondaki tüm mobilyayı değiştiren Yekta, evdeki mobilyaları da yaktırdı. Ancak olan bitenden habersiz olan Engin, sokakta kalan Ceylin'i de alıp eve gitti.

CEYLİN ŞÜPHELENDİ

İkisi tam mutfakta otururken; Ceylin kardeşinin yaptığı kağıt gemilerden birini davlumbazın üzerinde gördü. Başından vurulmuşa dönen Ceylin, salona bakakalırken; Yekta'nın gelişiyle apar topar Ilgaz'ın yanına gitti.

Ceylin gittikten sonra bahçede bir bardak kıran Yekta Tilmen ise cam küllüğü ve İnci'nin küpesini bodrum katına sakladı.

Babası Metin'in yıllar önce baktığı bir davadaki Kadir tarafından bıçaklanan Çınar ise hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen Çınar'ın durumunun iyi olduğunu duyan Ilgaz, kapısının önünde Ceylin'i görünce şoke oldu. Ilgaz'a sarılıp ağlayan Ceylin ise kardeşinin Tilmen Ailesi'nin evinde öldürüldüğünden emin olduğunu anlattı.

CEYLİN VE ILGAZ'IN BÜYÜK OYUNU

Ceylin'e inandığını söyleyen Ilgaz ise Pars'ın bunlara inanmayacağını basit bir oyun kurup katili ortaya çıkarabileceklerini açıkladı. Bunu kabul eden Ceylin ise yeğeni Parla'ya ailenin bir arada olduğu bir anı kollamasını söyledi. Ve ikili katili bulmak için düğmeye bastı.

Herkesin evde olduğu bir anda Zafer'i arayan kişi, İnci'yi kimin öldürdüğünü gördüğünü ve 200 bin TL'yi çöp konteynerine bırakmasını söyledi. Telaşla Yekta'ya giden Zafer bunu yapmalarını söylerken; avukat temkinli davran deyip onu eve yolladı. Kendi ise taksiyle yola çıktı. Zafer'in konuştuklarını duyan Engin'in panik olması dikkat çekti.

KATİL ORTAYA ÇIKTI

Oyun kurdukları yerde bekleyen Ceylin ve Ilgaz ise taksiden inip parayı getiren kişinin Engin olduğunu gördü. Böylece Yargı'da haftalardır büyük bir heyecanla beklenen katilin Engin Tilmen olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yaşananlara yorum yağdı.