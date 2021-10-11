Kalp Yarası 15. bölüm ne zaman? ATV Kalp Yarası yeni bölüm izle

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KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır. Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür. Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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KALP YARASI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler

Gökhan Alkan (Ferit Sancakzade)

Yağmur Tanrısevsin (Ayşe Yılmaz Sancakzade)

Merve Çağıran (Hande Varoğlu)

Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk )

Mahir Günşiray (Adnan Sancakzade)

Şenay Gürler (Azade Sancakzade)

Yardımcı Karakterler

Meltem Gülenç (Zümrüt Varoğlu)

Rıza Akın (Hüseyin Varoğlu)

Nail Kırmızıgül (İhsan Sancakzade)

Yonca Şahinbaş (Vedia Sancakzade)

İnanç Konukçu (Sinan Sancakzade)

Burçin Abdullah (Leman Sancakzade)

Naz Sayıner (Müge Sancakzade)

Melih Çardak (Bahtiyar Ağa)

Zehra Yılmaz (Betül)

Kemal Burak Alper (Baha)