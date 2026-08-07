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Haberler Diğer Sporlar Boğazda 38’inci yarış

Boğazda 38’inci yarış

Bu yıl 38'inci defa düzenlenecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışına Memorial Sağlık Grubu üçüncü kez sponsor oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Boğazda 38’inci yarış
Bu yıl 38'inci defa düzenlenecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışına Memorial Sağlık Grubu üçüncü kez sponsor oldu. Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz yaptığı açıklamada, "Sporun dönüştürücü gücüne ve sağlıklı yaşam kültürüne katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bu yıl 23 Ağustos'ta...
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