Türkiye Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’na 20 sporcuyla katılım sağlayacak!

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Aigle kentindeki şampiyona 3 gün sürecek.
Organizasyonda Türkiye'yi 10 kız ve 10 erkek toplam 20 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:
Kadınlar: Damla Nur Yılmaz (42 kilo), Azra Naz Kamış (44 kilo), Mülkiye Ece Ulusoy (46 kilo), Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo), Mümüne Nur Göz (55 kilo), Elif Rana Yılmaz (59 kilo), Ezgi Naz Akyapın (63 kilo), Evra Alıcı (68 kilo), Elifnaz Köseoğlu (+68 kilo)
Erkekler: Hakan Yıldırım (45 kilo), Altuğ Gesge (48 kilo), Ömer Talha Dülger (51 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Emre Sarıtaş (59 kilo), Mehmet Efe Avşar (63 kilo), Buğra Coşgungönül (68 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73 kilo), Hamza Uzun (78 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)