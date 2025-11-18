CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Diğer Sporlar Türkiye Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’na 20 sporcuyla katılım sağlayacak!

Türkiye Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’na 20 sporcuyla katılım sağlayacak!

Türkiye, İsviçre’nin Aigle kentinde 19 Kasım’da başlayacak Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda 20 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 15:14
Türkiye Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’na 20 sporcuyla katılım sağlayacak!
İsviçre'nin ev sahipliği yapacağı 2025 Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası 19 Kasım'da başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Aigle kentindeki şampiyona 3 gün sürecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 10 kız ve 10 erkek toplam 20 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:

Kadınlar: Damla Nur Yılmaz (42 kilo), Azra Naz Kamış (44 kilo), Mülkiye Ece Ulusoy (46 kilo), Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo), Mümüne Nur Göz (55 kilo), Elif Rana Yılmaz (59 kilo), Ezgi Naz Akyapın (63 kilo), Evra Alıcı (68 kilo), Elifnaz Köseoğlu (+68 kilo)

Erkekler: Hakan Yıldırım (45 kilo), Altuğ Gesge (48 kilo), Ömer Talha Dülger (51 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Emre Sarıtaş (59 kilo), Mehmet Efe Avşar (63 kilo), Buğra Coşgungönül (68 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73 kilo), Hamza Uzun (78 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

