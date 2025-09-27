CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini kazandı

Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) Aragon etabını Toprak Razgatlıoğlu, birincilikle tamamladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 16:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Aragon etabındaki ilk ana yarışı birincilikle tamamladı. Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 10'uncu durağı olan İspanya etabının ilk günü geride kaldı. Aragon'daki superpole seansını 2'inci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarışa en yakın rakibi İtalyan pilot Nicolo Bulega'nın arkasında başladı. Starttan itibaren güçlü bir tempo ortaya koyan Red Bull sporcusu, damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Bu sonuçla birlikte kariyerinde ilk kez Aragon'da birincilik elde eden Red Bull sporcusu, aynı zamanda üst üste 13'üncü galibiyetine ulaşarak kendisine ait WSBK rekorunu da egale etti. 494 puana yükselen Razgatlıoğlu, genel klasman liderliğini korurken yarışı ikinci sırada bitiren Bulega ile arasındaki farkı 44 puana çıkardı.

Aragon'da piste çıkan bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha YZF-R1'iyle mücadeleyi 17'nci sırada noktaladı.

İrfan Can için yönetim harekete geçecek!
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı’nda duygu fırtınası
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike!
İşte Alvarez'in son durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ManU'ya şok skor! ManU'ya şok skor! 16:36
GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETLERİ: Galatasaray Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Liverpool bilet fiyatları! GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETLERİ: Galatasaray Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Liverpool bilet fiyatları! 16:33
Atletico Madrid - Real Madrid maçı Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı? Atletico Madrid - Real Madrid maçı Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı? 15:53
İrfan Can için yönetim harekete geçecek! İrfan Can için yönetim harekete geçecek! 15:52
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... 15:07
G.Saray'da Liverpool mesaisi başladı! G.Saray'da Liverpool mesaisi başladı! 15:06
Daha Eski
Fenerbahçe'de Bango ameliyat oldu Fenerbahçe'de Bango ameliyat oldu 14:45
F. Karagümrük - Trabzonspor maçı detayları! F. Karagümrük - Trabzonspor maçı detayları! 14:43
Alessia Orro'ya 'En İyi Pasör' ödülünü dedesi takdim etti Alessia Orro'ya 'En İyi Pasör' ödülünü dedesi takdim etti 14:06
Marketler cumartesi günü açık mı? 📌Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri! Marketler cumartesi günü açık mı? 📌Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri! 13:50
Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 13:44
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! 13:40