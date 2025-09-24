CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Milli sporcular asfaltta tekerlekli kayak antrenmanı ile kışa hazır

Milli sporcular asfaltta tekerlekli kayak antrenmanı ile kışa hazır

Kayaklı koşuda 14 ve 16 yaş altı milli takım sporcuları, Ardahan'da yaptıkları tekerlekli kayak antrenmanlarıyla kışa hazırlandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 15:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli sporcular asfaltta tekerlekli kayak antrenmanı ile kışa hazır

Kentte 10 Eylül'de kampa giren ve kışın yapılacak organizasyonlara hazırlanan 18 sporcu, Ardahan Üniversitesi yerleşkesindeki asfalt yolda 15 gün boyunca güç depoladı.

Ardahan kampını tamamlayan sporcular, bir süre dinlendikten sonra federasyonun belirleyeceği şehirlerde sezon başlayana kadar hazırlıklarına devam edecek.

Kışın düzenlenecek organizasyonlara sıkı hazırlanan sporcular, uluslararası müsabakalarda madalya hedefliyor.

"KIŞA İYİ BİR HAZIRLIK YAPTIK"

Kayaklı Koşu Teknik Kurul Başkanı ve Kamp Müdürü Seyfullah Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye Kayak Federasyonunun 2025-2026 sezonu yıllık faaliyet programında yer alan 14 ile 16 yaş altı kayaklı koşu takımının 10-25 Eylül tarihlerindeki kampının başarıyla tamamlandığını söyledi.

Bu sezon yine Ardahan Üniversitesi yerleşkesini tercih ettiklerini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Burada çocuklarımızla güç, kondisyon ve tekniğe dayalı kampımızı yaptık. Ardahan Üniversitesi, tekerlekli kayak ve kayaklı koşu branşına yönelik çok iyi imkanlara sahip. Tekerlekli kayak yapmamıza çok müsait. Ayrıca buradaki diğer spor tesisleri de bizim ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılamaktadır. Burada yapmış olduğumuz kamp gerçekten çok güzel, verimli geçti. Kışa iyi bir hazırlık yaptık."

Bayraktar, kampın Ardahan'da yapılmasına katkı sunan Vali Hayrettin Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

"BURASI YÜKSEK RAKIM OLDUĞU İÇİN BİZE DE UYGUN"

Antrenör Osman Yılmaz da 15 günlük kampın verimli geçtiğini belirterek, "Bu zaten kışa hazırlık tekerlekli kayak ve kondisyon kampımız. Bunu Ardahan'da gerçekleştirdik. Sporcularla burada güzel bir kamp geçirdik. Burası yüksek rakım olduğu için bize de uygun. Verimli bir kampın sonuna geldik." dedi.

Rize'den gelen sporcu Nergiz Durmuş ise daha önce de Ardahan'da kampa girdiğini anlatarak, "U-16 takımındayım. Ardahan'a kamp için bu ikinci gelişim. İkisi de çok zevkliydi." ifadelerini kullandı.

Sporcu Ahmet Bora Demirci de 8 yıldır spor yaptığını aktararak, bu yıl 3 kamp yaptığını ve hepsinin birbirinden güzel geçtiğini söyledi.

Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu!
G.Saray'dan genç stoper hamlesi!
DİĞER
Portekiz’de Jose Mourinho’ya şok! Seçim öncesi başkan da zor durumda kaldı
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı!
Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Şimşek'ten açıklama Yusuf Şimşek'ten açıklama 16:20
Bucaspor'da Tolga Doğantez dönemi Bucaspor'da Tolga Doğantez dönemi 16:11
Karşıyaka'da prim dopingi Karşıyaka'da prim dopingi 16:01
Elazığspor maçta seyircisiz Elazığspor maçta seyircisiz 15:48
Malmö FF-Ludogorets maçı ne zaman? Malmö FF-Ludogorets maçı ne zaman? 15:46
Milli sporcular kışa hazırlandı Milli sporcular kışa hazırlandı 15:39
Daha Eski
Mehmet Kırık'tan spor başarısı Mehmet Kırık'tan spor başarısı 15:27
Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! 15:20
A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda! A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda! 15:18
Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 15:16
Nice-Roma maçı ne zaman? Nice-Roma maçı ne zaman? 15:08
Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! 15:04