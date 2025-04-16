Kaan Kahriman da Avrupa şampiyonu

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden Kaan Kahriman altın, Ferdi Hardal ise toplamda bronz madalya kazandı. Kişinev'deki turnuvada koparmada 146 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla gümüş alan 20 yaşındaki Kaan, toplam 316 kilo kaldırarak kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Ferdi ise koparmada 140 kiloyla gümüş, silkmede 165 kiloyla bronz madalya aldı ve toplam 305 kiloyla Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.

PANA'DA CEDİ UZATTI

A Milli Takım koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan devi Panathinaikos, milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın kontratını 2027'ye kadar uzattı. 27 yaşındaki Osman, THY Avrupa Ligi'nde 32 maçta 7,9 sayı ve 2,4 ribaunt ortalaması yaptı.

FİLEDE DEV DERBİ

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında ikinci karşılaşmalar bugün oynanacak. İki galibiyet alanın finale adını yazdıracağı seride program şöyle: 16.00: Arkas-Ziraat Bankkart (0-1), 20.30: F.Bahçe Medicana-G.Saray HDI (0-1).