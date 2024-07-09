Paris'in Sultanları

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları için hazırlıklarını sürdürüyor. C Grubu'nda yer alan Sultanlar, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılarda 12+1 kişilik kadro açıklandı. Sakatlığı olan İlkin Aydın'ın yanı sıra Ayça Aykaç, Simge Aköz kadroya alınmadı. Gizem, Melisa, Elif Derya ve Aslı ise ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşayacak. Olimpiyatlarda mutlak madalya hedefleyen Sultanlar, maçların başlamasını iple çekiyor.

İLK MAÇIMIZ HOLLANDA'YLA

Paris Olimpiyat Oyunları'nda 12+1 kişilik kadroyla mücadele edecek Filenin Sultanları, 9-26 Temmuz tarihleri arasında 12+1 kişilik kadrolarda sakatlık sebebiyle geniş kadrolardan isimlerle değişiklik yapabilecek. Grup aşamasında 3 maç yapacak olan A Milli Takımımız, 29 Temmuz'da Hollanda maçıyla parkeye çıkacak. Ardından 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ve 4 Ağustos'ta da İtalya maçlarıyla grup aşamasını tamamlayacak. Tüm karşılaşmalar saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

2 YILDIZIMIZ TEDAVIDE OLACAK FİLENİN SULTANLARI'NDA KADRO AÇIKLANDI

Olimpiyatlar'a hazırlanan Filenin Sultanları'nda sakatlığı bulunan voleybolcularımızın tedavileri yoğun bir şekilde sürüyor. Hande Baladın ve Zehra Güneş sakatlıkları nedeniyle Milletler Ligi kadrosunda da riske edilmemişti. Tedavileri devam eden yıldızlarımız, henüz takımla toplu antrenmanlara başlamadı.