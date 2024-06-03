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Boks milli takımı Paris 2024'e rekor katılımla gidiyor

Son dakika spor haberleri... Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında boks branşında 7 erkek ve 6 kadın sıklet olmak üzere toplamda 13 sıklette madalya heyecanı yaşanacak. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 15:51
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Boks milli takımı Paris 2024'e rekor katılımla gidiyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında boks branşında 7 erkek ve 6 kadın sıklet olmak üzere toplamda 13 sıklette madalya heyecanı yaşanacak. Olimpik Erkek ve Kadın Milli Takımımız bir rekora imza atarak 3 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplamda 8 sporcu 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında ay-yıldızlı formamızı terletecek.

2023 yılında Polonya'da gerçekleşen Avrupa Oyunlarında kota mücadelesi veren Kadın Milli Takımımızda 50 kilo Buse Naz Çakıroğlu, 54 kilo Hatice Akbaş, 60 kilo Gizem Özer ve 66 kilo Busenaz Sürmeneli ile Erkek Milli Takımımızda 51 kg Samet Gümüş ve 71 kg Tuğrulhan Erdemir Paris 2024 için vize almaya hak kazanmıştı. Mart ayında İtalya'da gerçekleşen 1.Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakalarında ise 80 kiloda Kaan Aykutsun Paris 2024 için vize almayı başardı.

Son kota mücadelesi olan 24 Mayıs-02 Haziran 2024 tarihleri arasında Tayland'da gerçekleşen 2.Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakalarında kadınlar 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, sırasıyla Sırp, İspanyol ve ev sahibi Taylandlı rakiplerini mağlup ederek Paris 2024 için kota hakkı kazanmayı başardı.

Paris 2024 boks kafilesi şöyle:

KADIN MİLLİ TAKIMI

50 kg Buse Naz Çakıroğlu

54kg Hatice Akbaş

57 kg Esra Yıldız Kahraman

60 kg Gizem Özer

66 kg Busenaz Sürmeneli

ERKEK MİLLİ TAKIMI

51 kg Samet Gümüş

71 kg Tuğrulhan Erdemir

80 kg Kaan Aykutsun

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