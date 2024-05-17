Milli tekvandoculardan Paris 2024 öncesi önemli başarı

Tekvando branşında milli sporcular, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Milliler, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesi en önemli organizasyon olan 2024 Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nı 16 madalyayla tamamladı.

Türkiye, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 9-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen organizasyonda, hem tekvando hem de para tekvandoda takım halinde zirvede yer aldı.

Şampiyonada milli tekvandocular 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz; para tekvandocular ise 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye, böylece 2022 yılında yapılan son şampiyonadan sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milliler, tekvandoda takım halinde erkeklerde birinci, kadınlarda ikinci sırayı alırken, genel klasmanda zirveye çıktı.

Milli para tekvandocular da 2022'de olduğu gibi yine takım halinde Avrupa şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası tarihinde 8. kez takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Belgrad'da altın madalya kazanan Enbiya Taha Biçer (87 kilo) ve 19 yaşındaki Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), kariyerlerinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Para tekvandoda birincilik kürsüsüne çıkan Gamze Gürdal ise şampiyonluklarına yenisini ekledi.

2024 Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

TEKVANDO

Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo)

Gümüş: Hakan Reçber (63 kilo), Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo)

Bronz: Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

PARA TEKVANDO

Altın: Gamze Gürdal (K44 57 kilo)

Gümüş: Meryem Betül Çavdar (K44 52 kilo), Ali Can Özcan (K44 58 kilo), Mahmut Bozteke (K44 63 kilo), Fatih Çelik (K44 70 kilo)

Bronz: Nurcihan Ekinci (K44 47 kilo), Lütfiye Özdağ (K44 52 kilo), Sümeyye Özcan (K44 57 kilo)

MİLLİLER GEÇEN YIL DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DA YAŞADI

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde kadınlarda birinciliği, erkeklerde ise üçüncülüğü elde etti.

Milli sporcular, şampiyonayı üçer altın ve bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlı tekvandocular, tarihte ilk kez bir Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye ayrıca ilk defa takım olarak dünya şampiyonluğuna ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.

OLİMPİYATLARDAN MADALYASIZ DÖNMÜYORLAR

Başarıda istikrarı yakalayan milli tekvandocular, bu branşın resmi programa alındığı Sidney 2000'den bu yana düzenlenen her olimpiyattan madalyayla döndü.

Son 6 olimpiyat organizasyonunda da kürsüye çıkan ay-yıldızlı tekvandocular, en önemli spor organizasyonunda şu ana kadar 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

METİN ŞAHİN: BAŞARIMIZI SÜRDÜRDÜK

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların elde ettiği başarılardan dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Sırbistan'da yapılan Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 16 madalya kazandıklarını hatırlatan Şahin, "Hem tekvando hem de para tekvandoda takım halinde şampiyon olduk. Üst üste ikinci kez şampiyon olarak başarımızı sürdürdük. Kalıcı başarıyı yakalamak çok önemli. Mutluyuz, milli sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye'nin madalya deposu federasyonları arasında yer aldıklarına işaret eden Şahin, "Geçen yıl kadınlarda takım halinde dünya şampiyonu olmuştuk. Başarı önemli ama başarıda istikrarı yakalamak çok daha önemli. Paris 2024 öncesi sporcularımız başarılı bir sınav verdi. Şimdi hedef, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları. Olimpiyatlarda madalya kazanma geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Sporcularımız olimpiyatlardan madalyasız dönmedi. Paris 2024'te de başarılı olacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Metin Şahin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da madalyayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'yi Paris 2024'te 5 tekvandocu ve 8 para tekvandocu temsil edecek.