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Altın adam Abdullah
Milli sporcu Abdullah Kayapınar, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Para Halter Dünya Kupası’nda 49 kiloda 2 altın madalya kazandı. 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na da kota puanı veren Dubai kentindeki organizasyonun ikinci gününde podyuma çıkan Kayapınar, 174 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Bireyselde de en iyi dereceyi yaparak 2. altınını kazandı.
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