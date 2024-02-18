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Ailemiz gittikçe büyüyor!

6. Etnospor Forumu Antalya'da başladı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “21 ülkede 30 üyemizle her geçen gün daha büyük bir aile olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 11:05
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Ailemiz gittikçe büyüyor!

"Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 6. Etnospor Forumu başladı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan; açılışta yaptığı konuşmada, geçen sene yapılması planlanan forumu Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelediklerini söyledi. Bilal Erdoğan, devamında şu ifadeleri kullandı: "Bugün 21 ülkede 30 üyemizle her geçen gün daha büyük bir aile olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu bizim için haklı bir gurura vesile oluyor. Aramızda yeşerttiğimiz bu ilkelerin, savaşlardan ve acılardan daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bu inanç bizi, bugün Gazze'de şahit olduğumuz ve insan yaşamını hiçe sayan katliamlara karşı insanlık onurunun yanında durmaya davet ediyor. Bizler barışı ve dayanışmayı en güçlü şekilde savundukça, katliamı ve savaşı savunanların yanlışlarından ivedilikle döneceğine inancım sonsuzdur."

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