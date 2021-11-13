Maslak'ta dev heyecan

Turkcell Platinum Offroad Park'ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, bir kez daha İstanbul'un kalbinde off-road heyecanını yaşatmak için dönüyor. 14 aracın kıyasıya mücadele edeceği organizasyon, bugün Maslak'ta gerçekleştirilecek.
TurkcellPlatinum Offroad Park'ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, bir kez daha İstanbul'un kalbinde off-road heyecanını yaşatmak için dönüyor. 14 aracın kıyasıya mücadele edeceği organizasyon, bugün Maslak'ta gerçekleştirilecek. Turkcell Platinum Offroad Park'ta düzenlenecek Platinum Off-Road Challenge'ın birincisi sürpriz ödüllerin de sahibi olacak.