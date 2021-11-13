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Maslak'ta dev heyecan

Turkcell Platinum Offroad Park'ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, bir kez daha İstanbul'un kalbinde off-road heyecanını yaşatmak için dönüyor. 14 aracın kıyasıya mücadele edeceği organizasyon, bugün Maslak'ta gerçekleştirilecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Maslak'ta dev heyecan
Turkcell Platinum Offroad Park'ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, bir kez daha İstanbul'un kalbinde off-road heyecanını yaşatmak için dönüyor. 14 aracın kıyasıya mücadele edeceği organizasyon, bugün Maslak'ta gerçekleştirilecek. Turkcell Platinum Offroad Park'ta düzenlenecek Platinum Off-Road Challenge'ın birincisi sürpriz ödüllerin de sahibi olacak.
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