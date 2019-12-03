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03 Aralık 2019, Salı
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Futsalda hedefi dünya şampiyonluğu

Futsalda milli takımın hedefi dünya şampiyonluğu

B2-B3 Milli Takımı, IBSA Futsal  hazırlıklarını tamamladı. Millilerimiz, tarihlerinde 'da düzenlenecek turnuvada dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

'nın son hazırlıklarını 'da yapan ay yıldızlı ekip, bugün 'ya hareket etti. B2-B3 Milli Takımı Başantrenörü Ali Genç, hedeflerinin ev sahipliği yaptığımız turnuvada şampiyonluk olduğunu söyledi. Genç, '' tarihleri arasındaki Dünya Şampiyonası'na 7 ülke katılıyor. Türkiye, , , , , Rusya ve katılıyor. Dünya Şampiyonası'na iki etap olarak hazırlandık. Birinci etabı bitirip 4 gün ara verdik ve daha sonra Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde hazırlıklarımızı tamamladık'' dedi.

Şampiyonaya 10 oyuncu ve 2 kaleciden oluşan 12 kişilik ekiple gideceklerini belirten Genç, ''Oldukça önemli rakiplerimiz var. Son Avrupa ve dünya şampiyonu Ukrayna henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Ülkemizde yapılan Dünya Şampiyonası'na yeni bir jenerasyonla hazırlandık, tek hedefimiz dünya şampiyonluğu. Tabii bu bize bağlı değil, biraz da rakiplerimize bağlı. Biz oyuncularımız ve teknik ekimizle yoğun bir şekilde hazırlandık. İnşallah istediğimiz sonucu da alacağız. Antalya'da bizi destekleyecek ve tüm milli duyguları yaşayan kardeşlerimizi maçlarımızda görmek istiyoruz. Açılış maçında 7 Aralık'ta saat 10.00'da Antalya Arena'ya bekliyoruz" diye konuştu.

Takım kaptanı İsa Akden ise morallerinin çok iyi olduğunu ifade ederek, ''Takım olarak moral ve motivasyonumuz en üst seviyede. Bu Dünya Şampiyonası'nı kazanmayı hedefliyoruz. İnşallah Antalya'da şampiyon olup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" dedi.

  1. 03.12.2019
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