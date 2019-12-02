Türkiye'nin gururları İstanbul'da
Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu (JUDOWN) tarafından Portekiz'in Guimaraes şehrinde yapılan Down Sendrom Judo Dünya Şampiyonasında madalya kazanan sporcularımız İstanbul'a döndü. Milli sporcular A Spor 'a özel açıklamalarda bulundu.
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