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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Semih Saygıner'den bronz madalya

, 'nın Randers şehrinde 22 ülkeden 48 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda , finalde 'i yenerek dünya şampiyonu oldu.

, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda kazandı.

Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın Randers şehrinde 22 ülkeden 48 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda , finalde 'i yenerek dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada milli bilardocu Semih Saygıner, Mısırlı Sameh Sidhom ile üçüncülüğü paylaştı.

  1. 02.12.2019
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