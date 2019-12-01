Badmintonda Türkiye'den 7 madalya
Slovenya’nın Medvode kentinde gerçekleşen U15 Medvode Forza Cup 2019 Badminton Turnuvası sona erdi. Türkiye Milli Takımı turnuvayı 7 madalya ile tamamladı.
16 ülkeden 234 sporcunun 4 kategoride kürsü mücadelesi verdiği turnuvada, 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalyanın sahibi oldu.
MADALYA KAZANAN MİLLİ BADMİNTONCULAR İSE ŞÖYLE:
Tek Erkekler: 2'nci Mehmetcan Töremiş
Tek Bayanlar: 1'inci Ravza Bodur, 2'nci Tuğçe Damar
Çift Erkekler: 1'nci Buğra Aktaş - Mehmetcan Töremiş, 3'üncü Hüseyin Akif Koç - Melih Kağan Yavuz
Çift Bayanlar: 1'inci Ravza Bodur - Tuğçe Damar, 3'üncü Sıla Çiğdem - Sinem Yıldız
Kaynak: DHA
- 01.12.2019
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