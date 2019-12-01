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01 Aralık 2019, Pazar
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Badmintonda 'den 7 madalya

Badmintonda Türkiye'den 7 madalya

Slovenya’nın Medvode kentinde gerçekleşen U15 sona erdi. turnuvayı 7 madalya ile tamamladı.

16 ülkeden 234 sporcunun 4 kategoride kürsü mücadelesi verdiği turnuvada, 15 Yaş Altı Badminton 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalyanın sahibi oldu.

MADALYA KAZANAN MİLLİ BADMİNTONCULAR İSE ŞÖYLE:

Tek Erkekler: 2'nci

Tek Bayanlar: 1'inci , 2'nci

Çift Erkekler: 1'nci Buğra Aktaş - Mehmetcan Töremiş, 3'üncü Hüseyin Akif Koç - Melih Kağan Yavuz

Çift Bayanlar: 1'inci Ravza Bodur - Tuğçe Damar, 3'üncü Sıla Çiğdem - Sinem Yıldız



Kaynak: DHA
  1. 01.12.2019
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