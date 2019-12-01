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01 Aralık 2019, Pazar
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Takımı'ndan 2 altın 4 gümüş 1

Karate Milli Takımı'ndan 2 altın 4 gümüş 1 bronz madalya

'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Karate 1 7. etabını Takımı, 2 altın, 4 gümüş ve 1 ile tamamladı. olimpik puanlamada ilk sırada yer alan , Dubai ve Şangay'dan sonra Madrid'de de birinci olarak, bu sezon Karate 1 Premier Lig'de üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren Karate 1 'in 7. etabı başkent Madrid'de düzenlendi.

2019'un son turnuvasında tüm kategorilerde 6 kadın, 12 erkek sporcu ile tatamiye çıkan Takımı'nda kumite 84 kiloda ve , Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Takımı altın madalya aldı.

2020 Tokyo olimpik puanlamada ilk sırada yer alan Uğur Aktaş, Dubai ve Şangay'dan sonra Madrid'de de birinci olarak, bu sezon Karate 1 Premier Lig'de üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Diğer yandan ferdi katada Ali Sofuoğlu, kumite 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer, kumite 50 kiloda Arapoğlu ve kumite 55 kiloda Tuba Yakan gümüş, kumite 60 kiloda Eray Şamdan ise kazandı.

  1. 01.12.2019
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