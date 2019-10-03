Dev şölen başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul'da başlayacak. Bu yıl, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenecek festivale 16 ülkeden bin sporcu katılacak. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, dört gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bir milyon ziyaretçinin beklendiği Etnospor Kültür Festivali'nde 12 geleneksel spor dalında mücadeleler yaşanacak.



PEHLİVANLAR HAZIR KITA

Misafir ülke olarak organizasyona katılacak Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştirilecek. Organizasyonda Fetih Yağlı Güreşleri de düzenlenecek. 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edecek. Bu arada festivalde çocuklar ve ebeveynlerinin profesyoneller eşliğinde binmesi için 135 at hazır bulunacak.



ÇOCUKLARA ÖZEL ALAN

Spor müsabakalarının yanı sıra festivalde çocuklar da unutulmadı. Organizasyonu ziyaret edecek çocuklar; topaç, çember, tiktak, kale oyunu, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, mendil kapmaca, birdirbir, çocuk tiyatrosu, dalya, halat çekme yarışı, istop, kutu kutu pense, yağ satarım, cicili tavuk, basmık ve teneke gibi 30'un üzerinde geleneksel oyunları oynama şansı bulacak.



DÜNYA LEZZETLERİ ETNOSPOR'DA

Etnospor Kültür Festivali'nde 16 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilerle buluşacak. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'in geleneksel yemekleri, festivale gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca festival alanında 16 Türk devletleri ve toplulukları çadırı kurulacak.



FESTİVALE NASIL GİDİLİR?

Ziyaretçiler, festivale farklı alternatifleri kullanarak ulaşabilecek. Atatürk Havalimanı'ndaki organizasyona ziyaretçiler özel araçlarının yanı sıra toplu taşımayla da gidebilecek. Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu ile Marmaray da festivale ulaşmak isteyenler için önemli bir alternatif olacak. Metro çıkışından ve Marmaray'ın Yeşilköy ve Yeşilyurt duraklarından servis araçları ziyaretçileri festival alanına götürecek.