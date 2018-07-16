Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 15 Temmuz'u unutmayacağız! – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Başkan : 'u unutmayacağız!

    Başkan <a href="/index/recep-tayyip-erdogan?id=9dab127f-c4c6-41f4-b10e-0b44f3a4b372" class="" rel="tag">Recep Tayyip Erdoğan</a>: <a href="/index/15-temmuz?id=a2ead1ad-5019-4faf-8d93-2e29362a5770" class="" rel="tag">15 Temmuz</a>'u unutmayacağız!

    Başkan Erdoğan, ilk olarak 15 Temmuz'da şehit olanlar için Millet Camii'nde okunan Hatm-i Şerif'e katıldı. Burada Kuran-ı Kerim okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Külliye'de şehit ve gazi yakınlarıyla biraraya geldi. Külliye'deki bu önemli organizasyonda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın öne çıkan sözleri şöyle:

    1. 16.7.2018 02:09
    2. Güncelleme: 16.7.2018 02:09
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