Başkan Erdoğan, ilk olarak 15 Temmuz'da şehit olanlar için Millet Camii'nde okunan Hatm-i Şerif'e katıldı. Burada Kuran-ı Kerim okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Külliye'de şehit ve gazi yakınlarıyla biraraya geldi. Külliye'deki bu önemli organizasyonda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın öne çıkan sözleri şöyle: