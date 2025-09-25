CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'na 1 galibiyet 1 mağlubiyetle başladı

Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'na 1 galibiyet 1 mağlubiyetle başladı

Paris’te düzenlenen 2025 Flag Futbol Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde Türkiye Kadın Milli Takımımız 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 19:25
Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'na 1 galibiyet 1 mağlubiyetle başladı

Paris'te düzenlenen 2025 Flag Futbol Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan ve tarihinde ilk kez bu turnuvada mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımımız, ilk gün sahaya iki kez çıktı.

Millilerimiz, turnuvadaki ilk sınavını saat 12.45'te Çekya karşısında verdi. Etkili bir performans ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, rakibini 34-12 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Günün ikinci mücadelesinde ise saat 16.30'da güçlü rakip Büyük Britanya ile karşılaşıldı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta millilerimiz, iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen Britanya'nın yıldız ismi Emily Kemp'in etkili oyununa engel olamadı ve sahadan 29-21 mağlup ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİPLER UKRAYNA VE FİNLANDİYA

Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımımız, 26 Eylül'de grup aşamasındaki son iki maçına çıkacak. Sabah 10.15'te Ukrayna ile karşılaşacak millilerimiz, ardından 12.45'te Finlandiya karşısına çıkarak grup etabını tamamlayacak.

