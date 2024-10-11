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Türkiye U21 - Letonya U21 maçı | CANLI İZLE

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında Türkiye U21 - Letonya U21 ile karşı karşıya geliyor. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 19:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 20:00
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Türkiye U21 - Letonya U21 maçı | CANLI İZLE

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında Letonya ile İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

Türkiye - Letonya maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Letonya maçı 11 Ekim Cuma günü 19.30'da başladı. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kazakistan Futbol Federasyonundan Daniyar Sakhi yönetiyor.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI İLK 11'LERİ

Türkiye: Emre, Uğur, Ahmetcan, Emin, Taha, Yunus, Livan, Bartuğ, Ömer Faruk, Doğuhan, Erencan

Letonya: Janis Beks, Aleksejs Kudelkins, Novikovs, Vientiess, Rascevskis, Penkevics, Patika, Melkis, Bruno, Maslovs, Kaspars

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