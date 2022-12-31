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Ampute destanı (Almanak 2022)

Nef Stadı’ndaki finalde Angola’yı 4-1 yenen A Milli Ampute Futbol Takımı, 2018’in rövanşını alarak adını tarihe yazdırdı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Ampute destanı (Almanak 2022)

Ampute Milli Takımımız, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı yenip dünya şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz, Nef Stadı'nda oynanan finalde Angola'yı Ömer, Rahmi (2) ve Serkan'ın golleriyle 4-1 yenip destan yazdı. Milliler, 19'uncu dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Angola 24'te Adao'nun golüyle yanıt verdi. 31'de Rahmi penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 43'te bir kez daha sahneye çıkan Rahmi skoru 3-1 yaptı. 49'da Serkan'ın attığı golle maçı 4-1 kazanan Millilerimiz, Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Ampute Milli Takımımız, 2007 yılında ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olmuş, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etmişti. Ay-yıldızlılar, 2018'de finalde penaltılarda yenildiği Angola'yı yenip rövanşı almış oldu.

311 MADALYA KAZANDIK
Turkcell ve ana sponsoru olduğu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu iş birliğiyle 2022 yılında bedensel engelli sporcu sayısı 8 bin 347'ye ulaştı. Birçok branşta Türkiye'yi başarılı şekilde temsil eden ay-yıldızlılar, bu sene 'ilk'lere de imza attı. Bedensel engelli sporcular bu sezon 117 altın, 108 gümüş, 86 da bronz olmak üzere toplam 311 madalya kazandı.

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