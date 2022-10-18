Haberler Diğer Milli Takımlar Türkiye U16 - Danimarka U16: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye U16 - Danimarka U16: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Portekiz'de düzenlenen U16 Dörtlü Turnuvası'nda Türkiye ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadele 4-1'lik skorla Danimarka'nın lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:12 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:24
Türkiye U16 - Danimarka U16: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'de düzenlenen dörtlü turnuva son maçında Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Lizbon'nun Estadio Nacional Statı'nda oynanan mücadelede milli takımın golünü 31. dakikada Ömer Faruk Akyüz atarken, Danimarka'nın gollerini de 48. dakikada Mathias Bang, 50. dakikada Aksel Jorgensen, 66.dakikada penaltıdan Lasse Abildgaard ve 80. dakikada Roberto Risnaes kaydetti.

Teknik direktör Ömür Serdal Altunsöz yönetimindeki milliler, turnuva kapsamında 14 Ekim'deki Belçika maçında 3-0 , 16 Ekim'deki Portekiz maçında da 2-1 mağlup olmuştu.

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