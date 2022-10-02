Türkiye - Liberya maçı CANLI İZLE | Ampute Milli Takımı

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda A Grubu 2. maçında Liberya ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye ile Liberya arasında oynanan mücadele, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 Numaralı sahada oynanıyor.
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TÜRKİYE - LİBERYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Liberya maçı TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Ampute Milli Takım'ımız, gruptaki ilk maçında Fransa'yı 3-0 yenmişti.