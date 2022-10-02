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Türkiye - Liberya maçı CANLI İZLE | Ampute Milli Takımı

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İlk maçta Fransa'yı deviren Türkiye, A Grubu ikinci karşılaşmasında Liberya ile kozlarını paylaşıyor. Milliler müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Türkiye - Liberya maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 18:25
Türkiye - Liberya maçı CANLI İZLE | Ampute Milli Takımı

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda A Grubu 2. maçında Liberya ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye ile Liberya arasında oynanan mücadele, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 Numaralı sahada oynanıyor.

TÜRKİYE - LİBERYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - LİBERYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Liberya maçı TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Ampute Milli Takım'ımız, gruptaki ilk maçında Fransa'yı 3-0 yenmişti.

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