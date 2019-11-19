MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
A Milli Takım'ımızın ardından bu kez Ümit Milli Takım'ımız Andorra deplasmanına çıktı. Ay-yıldızlılar mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrılarak grupta son sıraya geriledik.
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- 19.11.2019
- Güncelleme: 19.11.2019 21:51
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