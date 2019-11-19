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19 Kasım 2019, Salı
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MAÇ SONUCU Andorra 2-0 MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ

A 'ımızın ardından bu kez Ümit Milli Takım'ımız Andorra deplasmanına çıktı. Ay-yıldızlılar mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrılarak grupta son sıraya geriledik.

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  1. 19.11.2019
  2. Güncelleme: 19.11.2019 21:51
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