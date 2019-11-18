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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Güncel sıralama açıklandı! Milli Takım'a bir müjde de FIFA'dan

Güncel sıralama açıklandı! Milli Takım'a bir müjde de FIFA'dan

Elemelerde gösterdiği performansla, Fransa ile birlikte EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Türkiye, FIFA sıralamasında da rakiplerini geride bıraktı. İşte EURO 2020 Elemeleri sonrası güncel FIFA ülkeler sıralaması...
18 Kasım 2019 Pazartesi 13:17 Güncelleme: 18.11.2019 13:22
Güncel sıralama açıklandı! Milli Takım'a bir müjde de FIFA'dan

Milli Takımımız EURO 2020 elemelerinde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi büyüledi.

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Güncel sıralama açıklandı! Milli Takım'a bir müjde de FIFA'dan

Elemelerde özellikle savunma anlamında fark yaratan millilerimiz, evinde oynadığı hiçbir karşılaşmada gol yemedi.

Güncel sıralama açıklandı! Milli Takım'a bir müjde de FIFA'dan

Oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 3 gol yiyen Türkiye, bunları da duran toptan kalesinde gördü ve 'akan oyunda' filelerimiz hiç sarsılmadı.

Güncel sıralama açıklandı! Milli Takım'a bir müjde de FIFA'dan

Elemelerde gösterdiği performansla, Fransa'nın ile birlikte EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Türkiye, FIFA sıralamasında da rakiplerini geride bıraktı.

Güncel sıralama açıklandı! Milli Takım'a bir müjde de FIFA'dan

İşte EURO 2020 Elemeleri sonrası güncel FIFA ülkeler sıralaması;

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