Ünye Futbol Kulübü'nden çifte şampiyonluk!

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Ordu İl Spor Müdürlüğü ve İl Futbol Temsilciliği tarafından düzenlenen "Küçük Dev Adamlar" turnuvası sona erdi. Ünye'li küçük yıldız adayları oynadıkları futbol ve elde ettikleri iki şampiyonluk ile turnuvaya adeta damga vurdular.

Ordu 19 Eylül Stadyum'unda düzenlenen Küçük Dev Adamlar Turnuvası'nda U-12 takımı ile oynadıkları müsabakalarda Orduspor 1967 takımını 4-0, Ordu Demirspor'u 6-1, Ordu Galataspor'u 7-2 , Fatsa Anadoluspor'u 7-0, Korganspor'u 4-0, Ordu Gençlikspor'u 10-1 ve Ordu Kayaspor'u 5-0 mağlup ederek adını birinci sıraya yazdırırken Ordu Galataspor ikinci, Orduspor 1967 takımı ise üçüncü sırayı aldı.

U-11 takımı ise turnuvadaki ilk maçında Orduspor 1967 takımı ile 3-3 berabere kalırken, ikinci maçında Ordu Demirspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Üçüncü maçında Galataspor'u 4-0, ardından karşılaştığı Ordu Gençlik Yurdumspor'u 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken son maçında ise Ordu Kayaspor'u 7-3 yendi.

Bu sonuçların ardından Ünye Futbol Kulübü U-11 takımı ile de adını zirveye yazdırmayı başarırken yine Galataspor ikinci, Orduspor 1967 takımı ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladılar.

Karşılaşmalar sonunda 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen kupa ve madalya töreninde Ordu İl Spor Müdürü Mustafa GENÇ, Ordu ASKF Başkanı Metin KIR, İl Hakem Kurulu Başkanı Kahraman MİNNET, ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin ALKAN, İl Futbol Temsilcisi Ali Osman OSMA, Orduspor ve Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Metin AKÇEVRE, Türkiye Futbol Federasyonu Eğitmenlerinden ve Trabzonspor eski futbolcusu Aykut Canik yer aldı.

Ünye Futbol Kulübü şampiyon U-12 takımına madalyalarını Beşiktaş'ın ve Orduspor'un eski kalecilerinden Metin Akçevre takdim ederken, U-11 takımına ise madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Eğitmenlerinden ve Trabzonspor eski futbolcusu Aykut Canik verdi. Şampiyonluk kupalarını ise İl Futbol Temsilcisi Ali Osman Osma'dan aldılar.

Ünye Futbol Kulübü Başkanı Metin Tamtürk çocuklarının pandemi döneminde futbol sahalarını çok özlediğini, turnuvada sergiledikleri futbol ve elde ettikleri başarılar ile gurur duyduklarını belirtirken yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Biz 7 yıl önce kurulan amatör altyapı kulübümüz. Amacımız bu toprakların çocuklarına spor yapma alışkanlığı kazandırmak, futbol gelişimlerine katkıda bulunmak. İçlerinde yetenekli olanların ise önünü açmak. Kulübümüz ile faaliyete başladığımızda 13 yaşında olan çocuklarımız bugün 19 yaşındalar ve şimdi kendi yetiştirdiğimiz bu gençlerimizle Ordu'da 1. Amatör Lig'e kadar yükdeldik. Bu bir altyapı projesiydi ve bugün itibariyle alttan gelen çocuklarımızla Ordu'daki bu turnuvada iki kategoride elde ettiğimiz başarılar da projemizin temelinin sağlam bir zemine oturduğunu gösteriyor. Bu noktada hem çocuklarımız gelişiyor hem kulübümüz büyüyor. Bir altyapı kulübünün amacı gençliğe spor yapma imkanı sunmanın yanında Türk futboluna da oyuncu yetiştirmektir. Bu anlamda üç yıl önce Trabzonspor Kulübü'ne transfer olan evladımız gibi Milli Takım'lara gönderdiğimiz başka gençlerimizi de Türk futboluna kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bizler daha önce Antalya, İzmir, Trabzon ve Samsun gibi şehirlerde turnuvalara katılarak çocuklarımızın maç sayılarını artırıp futbol gelişimlerine katkı sağlamaya çalışmıştık. Ordu'da düzenlenen bu turnuvada ise adeta tüm elde edilen yetileri sergilediğimiz bir ortam oldu diyebilirim. Pandemi döneminin devam ettiği böyle bir ortamda futbolu özleyen çocuklarımız için 19 Eylül Stadyum'unda böyle güzel bir turnuva düzenleyen tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.