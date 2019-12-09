Sakatlanan takım arkadaşını sırtında taşıdı - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Ligler Haberleri Sakatlanan takım arkadaşını sırtında taşıdı

Sakatlanan takım arkadaşını sırtında taşıdı

Sakatlanan takım arkadaşını sırtında taşıdı

Süper Amatör Lig’de oynanan karşılaşmada, 'da sakatlanan 'yu takım arkadaşı sırtında saha kenarına taşıdı.

Süper Amatör Ligi'nde zirve takibini sürdüren , Çorlu 1947 Spor ile deplasman mücadelesi verdi. Mücadele centilmence görüntülere ev sahipliği yaptı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında, Kapaklıspor oyuncusu bir pozisyonda sakatlandı. Sakatlanan oyuncunun yardımına takım arkadaşı koştu. Koray'ı sırtına alan Mücahit, saha dışındaki yardım ekibine kadar götürdü. Örnek davranış seyirciler tarafından büyük takdir gördü.

  1. 09.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sakatlanan takım arkadaşını sırtında taşıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN