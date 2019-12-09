Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (), İspanya (), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de , İspanya'da , İtalya'da Inter, Almanya'da , Fransa'da ise Saint-Germain (), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Liverpool, Bournemouth deplasmanında 3 puana 3 golle uzandı ve ligdeki yenilmezlik serisini 33 karşılaşmaya çıkardı.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği , deplasmanda 'yı 4-1 mağlup etti.

ve Chelsea, haftayı puan kayıplarıyla kapattı. Manchester City, derbi maçta 'a 2-1 yenilirken, yönetimindeki Chelsea de Everton'a deplasmanda 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Teknik direktörlüğe 'nun getirilmesinin ardından çıkışa geçen Tottenham ise seyircisi önünde Burnley maçını 5-0 kazandı.

'in 16. haftasını 46 puanla geçen Liverpool, 38 puanlı Leicester City ve 32 puanlı Manchester City'nin önünde zirvedeki yerini korudu.

LA LİGA

Lider Barcelona, sahasında Mallorca'yı 5-2'lik skorla geçerken, haftaya Barcelona ile aynı puanla başlayan de sahasında Espanyol'u 2-0 yendi ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Sevilla'nın deplasmanda Osasuna ile 1-1 berabere kaldığı haftada, da Real Valladolid deplasmanından bir puanla ayrıldı. Getafe, deplasmanda Eibar'ı tek golle geçti.

'nın 16. haftası sonunda puanını 34'e çıkaran Barcelona, kendisi gibi maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, Sevilla 31, Real Sociedad ve Getafe 27 puanla takip etti.

SERİE A

Geçen hafta Sassuolo ile berabere kalarak zirveyi Inter'e kaptıran son şampiyon Juventus, bu hafta da deplasmanda Lazio'ya 3-1 mağlup oldu ve ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Inter, 'in 'ndeki rakiplerinden Roma ile sahasında golsüz berabere kaldı. Serie A'nın 15. haftasını 38 puanla geçen Inter'i, 36 puanlı Juventus, 33 puanlı Lazio ve 29 puanlı Cagliari ve Roma izledi.

BUNDESLİGA

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, sahasında son şampiyon 'i 2-1 yendi. Leipzig, sahasında Hoffenheim'ı 3-1, da Fortuna Düsseldorf'u 5-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 14. haftası sonunda 31 puan toplayan Borussia Mönchengladbach'ı, 30 puanlı Leipzig, 26 puanlı Borussia Dortmund, 25 puanlı Schalke 04, Freiburg ve Bayer Leverkusen takip etti.

İki haftadır sahadan puansız ayrılan Bayern Münih ise 24 puanla 7. sıraya kadar geriledi.

LİGUE 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 Aralık Çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayacak Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi. Olympique Marsilya, sahasında Bordeaux'yu 3-1 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Lille de sahasında Brest'i 1-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 17. haftası sonrasında PSG, maç eksiğine karşın 39 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 34, Lille 28 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

  1. 09.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN