Spor camiasının Kasım 2019'da öne çıkan isimleri belirlendi

Falcao, Kasım ayında 12 bin 625 haber ile spor camiasında en çok konuşulan futbolcu olma liderliğini sürdürdü. Kasım ayında 25 bin 470 habere konu alan Fatih Terim, en çok konuşulan teknik direktörler sıralamasında liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi ise 7 bin 68 haber ile en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu.

A Milli Takımı Euro 2020 elemelerinde İzlanda ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmazken, aldığı bu sonuçla Euro 2020 biletini cebine koyan Milliler, grubun son maçında ise Andorra karşısında 2-0 galip geldi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 60. Yıl Dönümü'nde boy gösterecek olan A Milli Takım, yapılan kura çekiminin ardında A grubunda İtalya, İsviçre ve Galler'in rakibi oldu. Milliler, turnuvanın açılış maçını 12 Haziran'da Roma'da İtalya ile oynayacak. Grubunda ikinci maçını Bakü'de oynayacak olan Şenol Güneş'in öğrencileri önemli bir seyirci desteğini de arkasına almış olacak. Medyada 54 bin 383 habere konu olan milliler, EURO 2020 elemelerinde gösterdikleri başarılı performans ile ülkenin gurur kaynağı oldu.

MEDYADA GALATASARAY ÖNDE

Geçtiğimiz Kasım ayında Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında Avrupa devi Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, İspanyol ekibine karşı 6-0 mağlup oldu. Galatasaray, gruptaki beşinci maçında Türk Telekom Arena'da konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak, bu sezonda ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında fileleri havalandırmış oldu. Sarı kırmızılı takım grubun son maçında Fransa'da PSG ile kozlarını paylaşacak. Madrid mağlubiyeti dönüşü ligde Gazişehir deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, Antep deplasmanı ardından evinde Başakşehir'i konuk etti. Galatasaray karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Aylardır spor basınında en çok konuşulan takım olan Galatasaray, Kasım ayında da 85 bin 75 haber ile bu alanda birinci oldu. Fenerbahçe 69 bin 299 haber ile listedeki ikinci olurken, Beşiktaş ise 68 bin 34 haber ile üçüncü basamakta yer aldı.

KASIM AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN FALCAO OLDU

Galatasaray'da 2 Ekim'den bu yana sahalardan uzak olan Radamel Falcao, maçlara çıkmasa da transfer olduğu günden bu yana spor medyasında en çok konuşulan futbolcu olma unvanını kimseye bırakmadı. Falcao, sarı kırmızılı takımın beklediği performansı sağlayamasa da Kasım ayında da 12 bin 625 haber ile spor camiasında en çok konuşulan futbolcu olma liderliğini sürdürdü. Kendisini ikinci sırada 10 bin 476 haberle Burak Yılmaz, üçüncü sırada ise 9 bin 826 haber ile takım arkadaşı Andone takip etti.

EN ÇOK KONUŞULAN TEKNİK DİREKTÖR TERİM

Kasım ayında Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan ile de buzları eritti. Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Başakşehir maçı öncesinde takımların ısınmaya çıktığı esnada Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan, eski antrenörü Fatih Terim'in yanına giderek elini öptü. İkili arasında yaşanan bu görüntüler Kasım ayının en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olmayı başardı. Kasım ayında 25 bin 470 habere konu alan Fatih Terim, en çok konuşulan teknik direktörler sıralamasında liderlik koltuğuna oturdu. Terimin ardından ikinci sırada 15 bin 774 haber ile Abdullah Avcı, Milli Takımı Euro 2020 finallerine götürmeyi başaran Şenol Güneş ise 15 bin 319 haber ile üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK KONUŞULAN BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ OLDU

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasım ayında Rahmi Koç'u misafir etti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olan Koç ile Çebi, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çebi, ziyaretin sonunda Rahmi Koç'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Medyada 7 bin 68 habere yansıyarak Kasım ayının en çok konuşulan kulüp başkanı olan Ahmet Nur Çebi'yi sırasıyla Ali Koç 6 bin 329 haber ve Mustafa Cengiz 5 bin 797 haber ile takip etti.