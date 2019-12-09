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09 Aralık 2019, Pazartesi
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İşte Ibrahimovic'in yeni takımı! Teklif belli oldu

İşte Ibrahimovic'in yeni takımı! Teklif belli oldu

Amerika kariyerinin ardından Milan ile pazarlık halinde olduğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic'in en az 18 aylık kontrat istediği ve kırmızı siyahlı ekibin bu süre için 9 milyon euro önerdiği iddia edildi...

Yeni takımı merak konusu olan Zlatan Ibrahimovic'in Galaxy'den sonraki durağı olacağı tahmin edilen Milan'ın süpr yıldıza yaptığı teklif İtalyan basınında yer aldı.

İtalyan gazeteci Gianluca Dimarzio'nun haberine göre Milan, Zlatan Ibrahimovic'e sezon sonuna kadar 3 milyon euro, önümüzdeki sezon için ise 6 milyon euroluk bir sözleşme teklif etmiş durumda. Pazarlıklarda son aşamaya gelindiği belirtilen haberde Ibrahimovic'in ücret konusunda bir miktar daha artış beklediği ve kendisine teklif edilen kontratın en az 18 aylık olmasını istediği kaydedildi.

Avrupa macerasının ardından gittiği Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS'te 38 yaşındaki Ibrahimovic Los Angeles Galaxy formasıyla iki sezonda toplam 58 maça çıkıp 53 gol atarak tarihi bir performans segilemişti.

'nın ardından gittiği Milan'da ise 2 sezonda 61 Serie A' maçına çıkan Zlatan 42 gol kaydetmiş ve Şampiyonluğu yaşamıştı.

  1. 09.12.2019
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