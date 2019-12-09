İşte Ibrahimovic'in yeni takımı! Teklif belli oldu
Amerika kariyerinin ardından Milan ile pazarlık halinde olduğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic'in en az 18 aylık kontrat istediği ve kırmızı siyahlı ekibin bu süre için 9 milyon euro önerdiği iddia edildi...
Yeni takımı merak konusu olan Zlatan Ibrahimovic'in Los Angeles Galaxy'den sonraki durağı olacağı tahmin edilen Milan'ın süpr yıldıza yaptığı teklif İtalyan basınında yer aldı.
İtalyan gazeteci Gianluca Dimarzio'nun haberine göre Milan, Zlatan Ibrahimovic'e sezon sonuna kadar 3 milyon euro, önümüzdeki sezon için ise 6 milyon euroluk bir sözleşme teklif etmiş durumda. Pazarlıklarda son aşamaya gelindiği belirtilen haberde Ibrahimovic'in ücret konusunda bir miktar daha artış beklediği ve kendisine teklif edilen kontratın en az 18 aylık olmasını istediği kaydedildi.
Avrupa macerasının ardından gittiği Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS'te 38 yaşındaki Ibrahimovic Los Angeles Galaxy formasıyla iki sezonda toplam 58 maça çıkıp 53 gol atarak tarihi bir performans segilemişti.
Barcelona'nın ardından gittiği Milan'da ise 2 sezonda 61 Serie A' maçına çıkan Zlatan 42 gol kaydetmiş ve İtalya Şampiyonluğu yaşamıştı.
- 09.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
İşte Ibrahimovic'in yeni takımı! Teklif belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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