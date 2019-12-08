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08 Aralık 2019, Pazar
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'in

İskoçya Lig Kupası Celtic'in

Glasgow'daki 'ta oynanan finalinde ezeli rakibi Glasgow 'ı Jullien'ın golüyle 1-0 mağlup eden , kupayı müzesine götürdü.

'nı, 'ı 1-0 yenen kazandı.

Final maçı, Glasgow kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getirdi. Glasgow'daki 'ta oynanan "Old Firm" derbisini, Jullien'in 60. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Celtic, kupayı 19. kez müzesine götürdü.

Celtic'te Frimpong, 63. dakikada kırmızı kart gördü. Rangerslı Morelos, 64. dakikada kullandığı penaltıdan faydalanamadı.

  1. 08.12.2019
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