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07 Aralık 2019, Cumartesi
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'o geri dönüyor! Bu sefer...

Samuel Eto'o geri dönüyor! Bu sefer...

Türkiye’de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Eto’o, son olarak Qatar SC’nin başarısı için ter dökmüş ve eylül ayında hayatına noktayı koymuştu. Kamerunlu efsanenin hedefinde sportif direktörlük var.

3 ay önce futbolu bıraktığını açıklayan 'o, sportif direktör olarak görev almaya hazırlanıyor.

France Bleu'nün haberine göre Eto'o, Laurent Boissier'den boşalan Nimes Sportif Direktörlük koltuğuna geçmek istiyor. Ancak şu ana kadar iki taraf arasında herhangi bir görüşme olmadığı aktarıldı.

Ligue 1 ekibi Nimes, 16 haftada topladığı 12 puanla son sırada yer alıyor.

  1. 07.12.2019
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