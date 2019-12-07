Samuel Eto'o geri dönüyor! Bu sefer...
Türkiye’de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Eto’o, son olarak Qatar SC’nin başarısı için ter dökmüş ve eylül ayında futbol hayatına noktayı koymuştu. Kamerunlu efsanenin hedefinde sportif direktörlük var.
3 ay önce futbolu bıraktığını açıklayan Samuel Eto'o, sportif direktör olarak görev almaya hazırlanıyor.
France Bleu'nün haberine göre Eto'o, Laurent Boissier'den boşalan Nimes Sportif Direktörlük koltuğuna geçmek istiyor. Ancak şu ana kadar iki taraf arasında herhangi bir görüşme olmadığı aktarıldı.
Fransa Ligue 1 ekibi Nimes, 16 haftada topladığı 12 puanla son sırada yer alıyor.
- 07.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Samuel Eto'o geri dönüyor! Bu sefer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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