Samuel Eto'o geri dönüyor! Bu sefer...

3 ay önce futbolu bıraktığını açıklayan Samuel Eto'o, sportif direktör olarak görev almaya hazırlanıyor.

France Bleu'nün haberine göre Eto'o, Laurent Boissier'den boşalan Nimes Sportif Direktörlük koltuğuna geçmek istiyor. Ancak şu ana kadar iki taraf arasında herhangi bir görüşme olmadığı aktarıldı.

Fransa Ligue 1 ekibi Nimes, 16 haftada topladığı 12 puanla son sırada yer alıyor.