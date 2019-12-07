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Şenol Güneş'ten EURO 2020 öncesi A Milli Futbol Takımı'mıza sürpriz aday!
A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde aday kadrosunu hazırlamak için hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, gündeme sürpriz bir ismi dahil etti.. İşte Güneş'in kadroya dahil etmeyi planladığı o isim...
7 Aralık 2019 Cumartesi 13:04
Güncelleme: 07.12.2019 13:41
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EURO 2020 elemelerinde gösterdiği üstün performans ile rakiplerine diz çöktüren A Milli Futbol Takım'ımızda teknik direktörümüz Şenol Güneş, çalışmalarına tam gaz devam ediyor...
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Yardımcıları Tolunay Kafkas, Bayram Bektaş ve Şeref Çiçek ile beraber bu dev şampiyonaya hazırlanan tecrübeli teknik adamımız, listesine sürpriz bir isim katmaya hazırlanıyor...
Şenol Güneş, bir çok yeni ismi EURO 2020 öncesinde denemek isterken, sürpriz bir isim gündeme geldi...
Kadromuzda bulunan Merih Demiral, Çağlar Soyüncü, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Kaan Ayhan, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Üner gibi genç yıldızlarımızın yanına flaş bir isim daha dahil olabilir...
Geleceğin milli takımını yaratmak için kolları sıvayan Şenol Güneş'in temel isteğinin gençlerden kurulu bir kadro olmak istediği biliniyor...