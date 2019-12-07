Şenol Güneş'ten EURO 2020 öncesi A Milli Futbol Takımı'mıza sürpriz aday!

A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde aday kadrosunu hazırlamak için hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, gündeme sürpriz bir ismi dahil etti.. İşte Güneş'in kadroya dahil etmeyi planladığı o isim...

7 Aralık 2019 Cumartesi 13:04 Güncelleme: 07.12.2019 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





