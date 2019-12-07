Son dakika: Mustafa Denizli Tractor Sazi'den neden ayrıldığını fotomac.com.tr'ye anlattı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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: 'den neden ayrıldığını 'ye anlattı!

Son dakika: Mustafa Denizli Tractor Sazi'den neden ayrıldığını fotomac.com.tr'ye anlattı!

ekibi olan ile yollarını ayıran tecrübeli teknik çalıştırıcı , ayrılık nedenlerini 'ye anlattı. Denizli, ayrılık adına yönetim ile 1 ay önce görüşme yaptığını ancak tasarrufun yeni alındığını açıkladı. Deneyimli hoca, "Ayrılık kararım sportif başarısızlık değil. Tamamen psikolojik ve sağlık konusu özelinde oldu" dedi. (FOTOMAC.COM.TR / TARIK DEMİR)

... Tecrübeli teknik direktör , Ligi takımlarından ile yollarını ayırdı. Sezon başında Sazi takımının başına geçen ve kariyerinde 2. İran serüvenine başlayan deneyimli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yollarının ayrıldığını kulüp, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu.

"GÜNLERCE ARABADA KONAKLADIM"

Ayrılık neticesinde 'ye konuşan deneyimli teknik adam, "Ayrılık kararımı yönetime 1 ay önce zaten bildirmiştim. Buradaki psikolojik faktörler ve sağlığım konusundaki endişelerim bu kararı almamdaki etkenler... Deprem yaşanmıştı İran'da. Günlerce arabalarda konakladığımız zamanlar oldu. Halkın da tedirginliği üst seviyedeydi. Korku faktörü haliyle psikolojimi de etkiledi. Ayrıca sağlığım için de bu kararı aldım. Şunu da belirtmeliyim ki bu sonucun sportif başarısızlıkla ilgisi yok. Takım olarak zaten iyi bir gidişat sergiliyorduk. 1 aylık bir süreci kapsıyor ayrılık talebim ancak şimdi sonuca kavuştu." dedi.

Sazi, ayrılık mesajında ise "Güle Güle Mustafa Denizli, çektiğin zahmetler için teşekkürler" yorumunu yaptı.

İran Ligi'nde Tractor Sazi'nin başında 9 maça çıkan Denizli, 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı.

  1. 07.12.2019
  2. Güncelleme: 07.12.2019 14:02
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