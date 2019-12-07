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07 Aralık 2019, Cumartesi
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cezası onandı!

Tokat cezası onandı!

'de 3 yıl önce oynanan maçında futbolcularını tokatladığı ortaya çıkan antrenör 'un cezası onandı. Kurt, bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi maçtan men cezası almıştı.

'de 3 yıl önce oynanan maçında futbolcularını tokatladığı ortaya çıkan antrenör 'un cezası onandı. Kurt, bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi maçtan men cezası almıştı.
  1. 7.12.2019
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