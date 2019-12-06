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06 Aralık 2019, Cuma
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Messi ile Guardiola yeniden buluşuyor! İşte o takım

Messi ile Guardiola yeniden buluşuyor! İşte o takım

Messi ve Guardiola ile ilgili, dünyasını sarsacak bir iddia gündemegeldi. Dünyanın en zengin 3. insanı olarak kabul edilen 'un Milan'ı satın alarak Messi ve Guardiola'yı yeniden kavuşturmak istediği İtalyan basını tarafından yazıldı.

Yıllardır eski şaşalı döneminden uzak ve sıkıntılı bir dönemden geçen Milan ile ilgili çok flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından La Republica'nın haberinde Dünyanın en zengin ilk 3 insanından biri olarak kabul edilen Fransız milyarder 'un Milan'ı satın alarak ve ikilisini tekrar buluşturmak istediği yazıldı.

Bu çılgın proje öncesinde Arnault'un 'da yatırımı yapma fikriyle yola çıktığı, bu projesi için de Milan'a göz diktiği belirtiliyor.

Fransız Bernard Arnault 102 milyar dolarlık mal varlığıyla ve 'un ardından Dünyanın en zengin 3. kişisi olarak kabul ediliyor.

  1. 06.12.2019
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