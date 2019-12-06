Messi ile Guardiola yeniden buluşuyor! İşte o takım

Yıllardır eski şaşalı döneminden uzak ve sıkıntılı bir dönemden geçen Milan ile ilgili çok flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından La Republica'nın haberinde Dünyanın en zengin ilk 3 insanından biri olarak kabul edilen Fransız milyarder Bernard Arnault'un Milan'ı satın alarak Lionel Messi ve Pep Guardiola ikilisini tekrar buluşturmak istediği yazıldı.

Bu çılgın proje öncesinde Arnault'un İtalya'da futbol yatırımı yapma fikriyle yola çıktığı, bu projesi için de Milan'a göz diktiği belirtiliyor.

Fransız Bernard Arnault 102 milyar dolarlık mal varlığıyla Bill Gates ve Jeff Bezos'un ardından Dünyanın en zengin 3. kişisi olarak kabul ediliyor.