Messi ile Guardiola yeniden buluşuyor! İşte o takım
Messi ve Guardiola ile ilgili, futbol dünyasını sarsacak bir iddia gündemegeldi. Dünyanın en zengin 3. insanı olarak kabul edilen Bernard Arnault'un Milan'ı satın alarak Messi ve Guardiola'yı yeniden kavuşturmak istediği İtalyan basını tarafından yazıldı.
Yıllardır eski şaşalı döneminden uzak ve sıkıntılı bir dönemden geçen Milan ile ilgili çok flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından La Republica'nın haberinde Dünyanın en zengin ilk 3 insanından biri olarak kabul edilen Fransız milyarder Bernard Arnault'un Milan'ı satın alarak Lionel Messi ve Pep Guardiola ikilisini tekrar buluşturmak istediği yazıldı.
Bu çılgın proje öncesinde Arnault'un İtalya'da futbol yatırımı yapma fikriyle yola çıktığı, bu projesi için de Milan'a göz diktiği belirtiliyor.
Fransız Bernard Arnault 102 milyar dolarlık mal varlığıyla Bill Gates ve Jeff Bezos'un ardından Dünyanın en zengin 3. kişisi olarak kabul ediliyor.
- 06.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Messi ile Guardiola yeniden buluşuyor! İşte o takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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