Yılmaz Vural'dan yurt dışı bombası! "Evet görüşüyorum"
Son olarak 1. Lig takımı Adana Demirspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz şubat ayından bu yana boşta olan Teknik Direktör Yılmaz Vural, yaptığı transfer görüşmelerini duyurdu. Vural, yaptığı açıklamada yeni adresinin yurt dışı olacağının sinyallerini verdi. İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları...
Teknik direktör Yılmaz Vural, yeni adresinin yurt dışı olabileceğine dikkat çekti. İşte Vural'ın özel açıklamalardan öne çıkanlar:
Tecrübeli teknik direktör, yurt dışında bir takım çalıştırabileceğini belirtirken "Yurt dışında bir milli takımla görüşüyorum. Bayağı bir görüştük, yol aldık. Gerçekleşirse oraya gitmeyi düşünüyorum. Sonuçlanmasını bekliyorum, her an her şey olabilir." sözlerini kullandı.
"OLMAZSA TÜRKİYE..."
Türkiye'de de takım çalıştırabileceğini vurgulayan Vural, "Olmazsa Türkiye'de olabilir. Lig önemli değil. Süper Lig, 2. Lig, 3. Lig diye bakmıyorum." şeklinde konuştu.
- 06.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Yılmaz Vural'dan yurt dışı bombası! "Evet görüşüyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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