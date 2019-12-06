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06 Aralık 2019, Cuma
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'dan bombası! "Evet görüşüyorum"

Yılmaz Vural'dan yurt dışı bombası! "Evet görüşüyorum"

Son olarak 1. Lig takımı 'u çalıştıran ve geçtiğimiz şubat ayından bu yana boşta olan Teknik Direktör , yaptığı görüşmelerini duyurdu. Vural, yaptığı açıklamada yeni adresinin olacağının sinyallerini verdi. İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları...

Teknik direktör , yeni adresinin olabileceğine dikkat çekti. İşte Vural'ın özel açıklamalardan öne çıkanlar:

Tecrübeli teknik direktör, yurt dışında bir takım çalıştırabileceğini belirtirken "Yurt dışında bir milli takımla görüşüyorum. Bayağı bir görüştük, yol aldık. Gerçekleşirse oraya gitmeyi düşünüyorum. Sonuçlanmasını bekliyorum, her an her şey olabilir." sözlerini kullandı.

"OLMAZSA TÜRKİYE..."

'de de takım çalıştırabileceğini vurgulayan Vural, "Olmazsa Türkiye'de olabilir. Lig önemli değil. , 2. Lig, 3. Lig diye bakmıyorum." şeklinde konuştu.

  1. 06.12.2019
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