Yılmaz Vural'dan yurt dışı bombası! "Evet görüşüyorum"

Teknik direktör Yılmaz Vural, yeni adresinin yurt dışı olabileceğine dikkat çekti. İşte Vural'ın özel açıklamalardan öne çıkanlar:

Tecrübeli teknik direktör, yurt dışında bir takım çalıştırabileceğini belirtirken "Yurt dışında bir milli takımla görüşüyorum. Bayağı bir görüştük, yol aldık. Gerçekleşirse oraya gitmeyi düşünüyorum. Sonuçlanmasını bekliyorum, her an her şey olabilir." sözlerini kullandı.

"OLMAZSA TÜRKİYE..."

Türkiye'de de takım çalıştırabileceğini vurgulayan Vural, "Olmazsa Türkiye'de olabilir. Lig önemli değil. Süper Lig, 2. Lig, 3. Lig diye bakmıyorum." şeklinde konuştu.